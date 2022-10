Neftenbach, ZH: Zwei Personen aus Auto geschleudert – spektakulärer Selbstunfall mit Corvette

An der Corvette entstand erheblicher Schaden.

Am Sonntagvormittag kam es in Neftenbach zu einem spektakulären Selbstunfall. Dabei fuhren ein 32-jähriger Mann sowie eine Begleitperson mit einem Personenwagen auf der Weiachstrasse von Pfungen herkommend Richtung Winterthur. Nach dem Kreisel kam der Sportwagen aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern, überquerte die Mittelinsel und prallte gegen einen Kandelaber sowie den Zaun auf der anderen Strassenseite, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.