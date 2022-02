Mumpf AG – Zwei Personen bei gewagtem Überholmanöver verletzt

Aus noch unbekannten Gründen überholte eine 53-jährige Lenkerin in einem Hyundai eine stehende Kolonne, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Bei dem Überholmanöver touchierte sie erst einen in dieselbe Richtung fahrenden VW, bevor sie frontal in den entgegenkommenden Ford krachte.