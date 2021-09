Kloten ZH - Autofahrer (19) gerät in Gegenverkehr – zwei Personen schwer verletzt

Das Auto geriet in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn.

Am Freitag kurz nach 7.30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann mit einem Auto auf der Lufingerstrasse von Embrach herkommend Richtung Kloten ZH. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, geriet das Auto in einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer heftigen Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 57-jährigen Lenkers.