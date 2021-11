Hongkong – Zwei Personen stecken sich in Quarantänehotel mit B.1.1.529 an

Die Hongkonger Regierung verkündete am Donnerstag, dass zwei Fälle der neuen, in Südafrika aufgetretenen Corona-Variante entdeckt worden seien, wie die «New York Times» berichten. Entdeckt wurde die Virusvariante bei einem Mann, der diesen Monat aus Südafrika nach Hongkong zurückgekehrt war und sich darum in einem Quarantänehotel befand.