An der Lagerstrasse in Zürich ist es am Mittwoch zu einem grossen Rettungseinsatz gekommen. Das Bild eines Leser-Reporters zeigt mehrere Polizeiauto. Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt, sind zwei Personen aus einem Fenster gestürzt. Sie sind in Spitalpflege. Die Ermittlungen laufen.