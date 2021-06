Leukerbad VS - Zwei Personen tot in Wohnung aufgefunden

Die Kantonspolizei Wallis fand am Sonntag zwei Personen tot in einer Wohnung in Leukerbad.



Am Sonntag fand die Walliser Kantonspolizei in einer Wohnung in Leukerbad zwei tote Personen. Aufgrund der Meldung von Drittpersonen - welche seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu ihren Bekannten hatten - habe die Kantonspolizei Wallis gegen 13.30 Uhr deren Wohnung in Leukerbad aufgesucht, das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. «Die formelle Identifizierung der beiden Todesopfer ist gegenwärtig im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.»