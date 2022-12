Wallis: Zwei Personen von Lawine erfasst – Mann stirbt im Spital

Am Piz Radönt im Bündnerland kam es vor etwas mehr als einer Woche bereits zu einem tödlichen Lawinenunglück.

Eine Lawine im Kanton Wallis hat am Sonntagnachmittag ein Todesopfer gefordert.

Der Mann wurde wenig später gefunden und verstarb noch am selben Abend im Spital.

Im Wallis sind am Sonntagmittag zwei Personen von einer Lawine erfasst worden.

Am Sonntag kam es im Kanton Wallis kurz nach zwölf Uhr in der Region Chantonnet oberhalb von La Fouly zu einem Lawinenniedergang. Eine Person kam dabei ums Leben, wie die Kantonspolizei Wallis in ihrer Mitteilung schreibt.