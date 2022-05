Schlimmer Verdacht : Zwei Piloten schlafen während ITA-Airways-Flug ein – Kapitän entlassen

Die Piloten der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways sollen während eines Übersee-Fluges ein Nickerchen gemacht haben.

Es passierte am 30. April auf dem ITA Airways-Flug von New York JFK nach Rom Fiumicino. Während banger zehn Minuten waren die italienischen Piloten des Fluges AZ609 nicht ansprechbar. Während die Maschine den französischen Luftraum durchquerte, habe die Flugsicherung in Marseille das Cockpitpersonal nicht erreichen können, schreibt der «Aerotelegraph». «Die Angst wuchs, dass das Flugzeug sich womöglich unter der Kontrolle von Terroristen befinden oder ein anderes schwerwiegendes Problem vorliegen könnte», schreibt das Branchenmagazin. Deshalb seien Kampfjets alarmiert worden, um der Besatzung zu Hilfe zu eilen. Doch nach zehn Minuten dann die Erleichterung: Die Piloten antworteten.