Während internationalem Treffen : Zwei Polizisten bei IS-Angriff im Norden Israels getötet

In der israelischen Stadt Hadera sind bei dem «Kommandoangriff» durch den Islamischen Staat mindestens sechs weitere Menschen verletzt worden.

Die Jihadisten-Organisation Islamischer Staat (IS) bekennt sich zum Anschlag: Rettungskräfte in Hadera im Einsatz. (27. März 2022)

Bei einem bewaffneten Angriff mutmasslicher Jihadisten in der nordisraelischen Stadt Hadera sind am Sonntagabend mindestens zwei israelische Polizisten getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Die Jihadisten-Organisation Islamischer Staat (IS) bekannte sich in der Nacht zum Montag in einer im Netz veröffentlichten Erklärung zu dem «Kommandoangriff». Die Angreifer wurden den Sicherheitsbehörden zufolge von Spezialeinheiten getötet. Der Anschlag passierte während eines «historischen» Treffens von Vertretern der USA und arabischer Staaten im Süden Israels.