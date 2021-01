32 Schüsse bei Razzia abgegeben : Zwei Polizisten im Fall Breonna Taylor gefeuert

Bei einer Razzia im März 2020 haben Polizisten in Kentucky 32 Kugeln abgefeuert und damit die 26-jährige Afroamerikanerin Breonna Taylor getötet. Nun wurden zwei am Einsatz beteiligte Polizisten vom Dienst entlassen.

Im Fall Breonna Taylor sind zwei Ermittler im US-Staat Kentucky gefeuert worden. Die Polizei von Louisville veröffentlichte am Mittwoch ihre Entlassungsschreiben. Die Einsatzkräfte waren im März 2020 an einer Razzia beteiligt, die zum Tod der jungen schwarzen Frau führte.

Die Polizisten waren bei Taylors Wohnung mitten in der Nacht mit einem Durchsuchungsbefehl eingetroffen. Der Untersuchung zufolge klopften sie an der Tür und gaben sich als Polizei zu erkennen. Dafür gebe es einen Zeugen, sagte Cameron. Als sie keine Antwort erhielten, hätten sie die Tür aufgebrochen. In der Wohnung hätten sie einen Mann und eine Frau gesehen. Der Mann – Taylors Freund – habe als Erster geschossen und einen der Beamten am Bein verletzt.