Übertriebene Gewalt

Zwei Polizisten nach Taser-Attacke entlassen

Eine Bodycam von zwei Polizisten zeigt einen überharten Einsatz gegen zwei Studenten. Nun wurden die Beamten entlassen.

«Es war wirklich schockierend zu sehen, wie grob wir die beiden jungen Menschen in ihrem Auto behandelt haben», wird die Atlantas Polizeichefin Erika Shields beim Sender «CNN» zitiert. Hintergrund dieser Aussage ist ein Bodycam-Video von einem Polizeieinsatz in Atlanta. Polizisten hatten nach Protesten am Samstag die Scheiben eines Autos eingeschlagen, in dem zwei Studenten sassen. Eine Frau wurde aus dem Auto gezerrt, ein Mann wurde getasert. Nun wurden die beiden beteiligten Beamte entlassen.