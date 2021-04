In Neuenkirch hat die Luzerner Polizei am Freitag zwei Autofahrer angehalten und vorläufig festgenommen.

Zwei Autofahrer fuhren am Freitag mit 210 km/h über die A2 bei Schenkon.

Die Luzerner Polizei hat zwei Autofahrer vorläufig festgenommen, die mit massiv übersetzter Geschwindigkeit auf der Autobahn A2 bei Schenkon unterwegs waren. «Gemäss dem im Polizeifahrzeug eingebauten Messsystem waren die beiden Autos mit Geschwindigkeiten von über 210 km/h unterwegs», teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit. Passiert war der Vorfall bereits am Freitag kurz nach 21.15 Uhr, heisst es weiter. Die beiden Autos konnten schliesslich in Neuenkirch angehalten und kontrolliert werden.