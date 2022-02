Reise-Influencer Josh Neuman und Nicola Bellavia sterben bei Flugzeugabsturz in Island

Fast 1000 Menschen an Rettungsarbeiten beteiligt

Das Flugzeug, eine Cessna C172, war in Reykjavik am Donnerstag gestartet und wurde am Tag darauf auf dem Grund des Thingvallavatn-Sees östlich der isländischen Hauptstadt entdeckt. Die Leichen entdeckten Suchmannschaften jedoch erst am Sonntagabend mithilfe eines ferngesteuerten Mini-U-Boots.