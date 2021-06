Auf Schulweg in Chur - Zwei Schülerinnen von Fremdem unzüchtig angesprochen

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Chur.

Zwei Mädchen wurden am Donnerstagmorgen auf dem Schulweg «von einer fremden Person aus einem Auto unzüchtig angesprochen», wie es in einer Medienmitteilung der Stadt Chur heisst. Die beiden Schülerinnen haben sich vorbildlich verhalten, indem sie sich sofort von dem Unbekannten und dem Fahrzeug entfernt haben und in die Schule gegangen sind, auch haben sie den Eltern den Vorfall dann zuhause geschildert, heisst es weiter. Die Eltern haben die Schule und die Polizei informiert. Die Schuldirektion hat darauf allen Schulhäusern Verhaltensanweisungen rausgegeben und möchte auch alle Eltern der Schülerinnen und Schüler informieren. Die Polizei kontrolliert nun vermehrt die Schulwege und zeigt vermehrt Präsenz.