Diese Berge werden am meisten auf Instagram gepostet

Ob bei einem Schwumm in kühlen Bergseen oder bei einer Wanderung zu versteckten Wasserfällen in der Höhe – die Bergwelt stellt für viele eine grosse Faszination dar und liefert dabei gleichzeitig viel Material für Social-Media-Posts. Reiseexperten von Tourlane, einem deutschen Online-Anbieter für Individualreisen, haben nun ein Ranking mit der höchsten Anzahl Hashtags rund um die höchsten Berggipfel der Welt erstellt. Dabei haben es gleich zwei Schweizer Gipfel unter die Top Ten geschafft.

Platz 1: Mount Fuji in Japan

Der absolute Liebling auf Instagram ist der Mount Fuji. Mit seinen 3776 Metern ist er nicht nur der höchste Berg des Landes, sondern auch ein Wahrzeichen Japans. Eine Wanderung lohnt sich besonders in der Kirschblütenzeit, aber auch die anderen Jahreszeiten setzen den Berg in Szene.

Platz 2: Mount Everest zwischen Nepal und China

Der Mount Everest ist nicht nur der höchste Punkt des Himalaja-Gebirges zwischen China und Nepal, sondern auch der höchste Berg der Welt. Kein Wunder, schafft es der imposante Berg auf Platz zwei des Rankings. Wenn du den Mount Everest allerdings für das perfekte Foto bezwingen willst, musst du in körperlicher Top-Verfassung sein.

Platz 3: Mont Blanc in Italien und Frankreich

Platz 4: Tafelberg in Südafrika

Der bekannte Tafelberg in Kapstadt bietet nicht nur einen spektakulären Ausblick auf die südafrikanische Metropole, er kann auch aus historischer Sicht so einige Geschichten erzählen. So diente er beispielsweise während der Apartheid flüchtenden Sklavinnen und Sklaven ein Versteck. Mit der Gondel gehts auf die Spitze.