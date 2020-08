Marc Hirschi (l.) verpasst den Sieg bei der 2. Etappe am Sonntag im Spurt in Nizza gegen den Franzosen Julian Alaphilippe nur knapp.

Zum ersten Mal überhaupt an einem Grand-Tour-Rennen dabei und dann gleich das: Marc Hirschi sprintet bei der 2. Etappe der Tour de France in Nizza um den Tagessieg mit . Nur um eine Radlänge musste er sich dem französischen Publikumsliebling Julian Alaphilippe geschlagen geben. Ganz leer ging der 22-jährige Berner, der 2018 U-23-Weltmeister wurde und erst seit letztem Jahr als Profi für das deutsche World-Tour-Team Sunweb fährt, nicht aus. Hirschi durfte sich ins weisse Trikot des besten Jungprofis einkleiden lassen.

Bereits beim Auftakt am Samstag zeigte sich ein Schweizer von seiner besten Seite. Michael Schär vom polnischen CCC-Team riss nach wenigen Kilometern aus und bildete mit den beiden Franzosen Cyril Gautier und Fabien Grellier lange ein Führungstrio. Für seinen Effort wurde der 33-jährige Luzerner als kämpferischster Fahrer der Etappe ausgezeichnet. Am Sonntag bei der zweiten Etappe war er deshalb mit der roten Startnummer unterwegs.

Küngs und Reichenbachs Beschützerrolle

Die anderen beiden Schweizer an der diesjährigen Tour, Stefan Küng und Sébastien Reichenbach, taten bisher das, was von ihnen verlangt wird. Ihren Captain Thibaut Pinot von Groupama-FDJ heil über die Runden zu bringen. Allerdings gelang dies bei der turbulenten ersten Etappe am Samstag nicht ganz nach Wunsch. Beim Massensturz drei Kilometer vor dem Ziel ging auch Pinot zu Boden. Er verletzte sich zum Glück nicht ernsthaft und konnte weiterfahren.

Nach dem Auftaktwochenende in Nizza verlässt die Tour am Montag den Ort an der Cote d'Azur. Die 3. Etappe am Montag führt von Nizza über 198 Kilometer nach Sisteron. Ob der Tross wegen der Corona-Pandemie am 20. September überhaupt in Paris ankommt, ist völlig offen.