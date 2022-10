Kanton Luzern: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Altbüron – Fahrzeuge komplett ausgebrannt

Am Mittwochnachmittag kam es in der Luzerner Gemeinde Altbüron zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am Mittwochnachmittag fuhr ein Motorradfahrer mit seiner Mitfahrerin kurz nach 15.30 Uhr auf der Roggliswilerstrasse in Richtung Altbüron. Im Gebiet Sageloch geriet das Motorrad aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve zu weit nach links und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lieferwagen, wie die Kantonspolizei Luzern in einer Medienmitteilung schreibt.