Tessin : Zwei schwerverletzte Töfffahrer nach Kollision mit Auto

In Mendrisio kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Bei einem Überholmanöver prallte ein Auto in ein Motorrad.

Die Kantonspolizei Tessin ermittelt nun, wie es zur Kollision kommen konnte. (Archivbild) Tio/20 Minuti

Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstagabend um 20.15 Uhr von Mendrisio kommend in Richtung Lugano. Auf einer geraden Strecke überholte sie ein anderes Fahrzeug und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad mit zwei 16-Jährigen.

Es kam zu einer Frontalkollision. Die Jugendlichen wurden auf die Strasse geschleudert. Dabei verletzten sie sich schwer und wurden ins Spital gebracht. Laut der Kantonspolizei Tessin schweben sie jedoch nicht in Lebensgefahr.

Auch die Fahrerin des überholenden Autos musste gemäss der Polizeimeldung medizinisch betreut werden, da sie sich in einem Schockzustand befand. Es wird nun ermittelt, wie es zum Unfall kommen konnte.

