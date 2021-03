In Meilen kam es zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Donnerstagnachmittag (11.3.2021) in Meilen zwei Personen schwer sowie eine weitere Person leicht verletzt worden. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.