Norwegen : Zwei Schwestern (12 und 18) bei Blitzeinschlag ums Leben gekommen

Auf einer Wanderung in Norwegen wurden drei Schwestern von einem Unwetter überrascht und vom Blitz getroffen. Nur eines der Mädchen überlebte.

1 / 3 Bei Norwegen sind zwei Schwestern auf einer Wanderung von einem Blitz getroffen worden. Getty Images/500px Sie waren vom Unwetter im Süden des Landes überrascht worden. Getty Images/EyeEm In der Region waren am Sonntag über 800 Blitzeinschläge gezählt worden. Getty Images/500px

Darum gehts Auf einer Wanderung in der norwegischen Region Hareid ist ein Unglück geschehen.

Zwei junge Mädchen sind bei einem Unwetter ums Leben gekommen.

Der Bürgermeister von Hareid spricht von einem tragischen, nicht vorhersehbaren Ereignis.

In Norwegen sind zwei Schwestern von einem Blitz getroffen und getötet worden. Eine dritte Schwester wurde bei dem Unglück in den norwegischen Bergen schwer verletzt, wie die Behörden am Montag erklärten.

Die Mädchen im Alter von zwölf und 18 Jahren waren am Sonntag auf einer Wanderung in der Region Hareid im Süden des Landes, als es zu dem Unglück kam. Die dritte Schwester wurde zunächst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und von dort in eine Klinik in Bergen, der zweitgrössten Stadt des Landes, verlegt.

Der Bürgermeister von Hareid, Bernt Brendal, sprach von einem «tragischen Ereignis», das nicht vorhersehbar gewesen war, weil das Wetter so schnell umgeschlagen habe. In der Region kam es am Sonntagnachmittag und frühen Abend nach einem Bericht des Rundfunksenders NRK zu mehr als 800 Blitzeinschlägen.

