Rüti ZH : Zwei Senioren nach Christbaumbrand im Spital

Im Zentrum von Rüti im Kanton Zürich ist am Sonntagabend ein Einfamilienhaus ausgebrannt. Eine 79-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann haben sich Brandverletzungen zugezogen.

Die Kantonspolizei Zürich wurde am Sonntagabend um 20.30 Uhr alarmiert. Es ging die Meldung ein, dass ein Einfamilienhaus in Rüti ZH brennt. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude in der Nähe des Bahnhofs bereits in Vollbrand.