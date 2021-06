UN-Tribunal in Den Haag : Zwei Serben wegen Kriegsverbrechen zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt

Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien hat zwei serbische Geheimdienstler zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihnen wurde die Anstiftung zu schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Jovica Stanišic (70) und Franko Simatovic (71) müssen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit jeweils zwölf Jahre in Haft. Sie seien schuldig wegen Beihilfe zum Mord, Deportationen, Vertreibung und Verfolgung im Bosnienkrieg, urteilte das Gericht am Mittwoch in Den Haag. 2013 waren beide Angeklagte noch in einem höchst umstrittenen Urteil freigesprochen worden. 2015 war das erste Urteil aber ungültig erklärt und ein völlig neuer Prozess angeordnet worden. Der endete nun mit dem Schuldspruch.