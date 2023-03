Wallis: Zwei Skifahrer (25 und 26) sterben nach Lawinenniedergang

Am Samstag löste sich in der Region «Six Blanc» im Skigebiet von Bruson eine Lawine. Zwei Skifahrer, die ausserhalb der markierten Piste unterwegs waren, kamen dabei ums Leben, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt.



Ein Skifahrer, der abseits der markierten Piste fuhr, wurde auf einen Skistock aufmerksam, der aus den Schneemassen ragte. Zwei weitere Skifahrer schlossen sich ihm an und konnten eine Person aus der Lawine befreien. Die aufgebotenen Rettungskräfte des 144 konnten eine zweite Person in der Lawine lokalisieren und bergen.