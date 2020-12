Zwei Smart – ein Parkplatz, müssen beide bezahlen?

Frage von Anton ans AGVS-Expertenteam:

Meine Frau und ich besitzen beide einen Smart, ab und zu treffen wir uns in der Stadt und haben beide Fahrzeuge dabei. Wie verhält es sich nun, wenn wir beide Smart auf einen zahlpflichtigen Autoparkplatz stellen und nur ein Ticket lösen?

Antwort:

Das Ganze spielte sich wie folgt ab: Herr B. und seine Lebenspartnerin A. stellten im Juni 2002 ihre beiden Personenwagen der Marke Smart im selben Stadtzürcher Parkfeld ab. Jedoch lösten sie für die gesamte Parkdauer nur einen Parkzettel. Nach ihrer Rückkehr zum Parkplatz fanden sie unter dem Scheibenwischer des Fahrzeuges ohne Parkzettel eine Busse in der Höhe von 40 Franken vor.

Herr B. erhob daraufhin Beschwerde bei der Stadt. Was folgte, war ein zwei Jahre dauerndes juristisches Hickhack zwischen dem Anwalt des Paares und dem Stadtrichteramt Zürich. Am Ende der Geschichte landete der Fall beim Zürcher Obergericht, das einen Schlussstrich setzte: Das Stadtrichteramt musste sich geschlagen geben, das Obergericht hiess das Urteil der Vorinstanz gut und sprach die beiden Smartfahrer frei. Gemäss dem Entscheid sind die Gebühren also pro Parkfeld fällig und nicht pro darauf abgestelltes Fahrzeug.