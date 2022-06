Stimmen zur Nati-Niederlage: «Zwei so kuriose Gegentore in einem Spiel habe ich noch nie erlebt»

«Es war einfach ein ganz seltsames Spiel. Wir müssen jetzt unsere Fehler analysieren und müssen gegen Portugal anders auftreten», sagt Nati-Captain Granit Xhaka nach der 1:2-Niederlage gegen Tschechien am Donnerstagabend. Zu den Fehlern gehörten unter anderem die sehr unglückliche Verteidigung bei den Gegentoren – besonders das Missverständnis zwischen den Innenverteidiger Fabian Schär und Nico Elvedi beim 0:1. «Man kann nicht akzeptieren, dass wir bei einem Einwurf einfache Geschenke verteilen», so der Captain. Man müsse nun schnell aus diesen Fehlern lernen. Sein Partner im Mittelfeld ist da gleicher Meinung. Laut Remo Freuler war es nicht das beste Spiel der Mannschaft: «Ein Spiel mit zwei so kuriosen Gegentoren habe ich noch nie erlebt.» Die defensive Leistung müsse besser werden gegen Portugal am Sonntag.