Captain von La-Liga-Club beteiligt : Zwei spanische Fussball-Profis wegen Sex-Video verurteilt

Sergi Enrich (SD Eibar) und Antonio Luna (FC Girona) sind von einem spanischen Gericht für zwei Jahre auf Bewährung verurteilt worden. Die beiden haben ein Sex-Video ohne Einwilligung gedreht und verbreitet.

Eibar-Captain Sergi Enrich (in weiss) erhält eine zweijährige Bewährungsstrafe.

Jetzt hat das Strafgericht in San Sebastian für beide eine Haftstrafe von je zwei Jahren ausgesprochen. Ins Gefängnis müssen Enrich und Luana aber nicht, die Strafe wurde auf Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 100’000 Euro, wie die spanische Sportzeitung «Marca» berichtet.

Captain von La-Liga-Club

Ursprünglich hatte den beiden Profi-Kickern eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren gedroht. Das Gericht ordnete nun allerdings Strafmilderung an, da die beiden im Laufe der Verhandlungen Reue gezeigt hätten und dem Opfer Schadensersatz in Höhe von 110’000 Euro geboten hätten. Ein dritter angeklagter Profi wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen.