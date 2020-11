Lukas Görtler befindet sich in Isolation.

Der FC St. Gallen meldet zwei positive Corona-Fälle in der ersten Mannschaft.

Der FC St. Gallen hat in den vergangenen Tagen mehrere Corona-Tests bei Spielern und beim Staff durchgeführt. Dabei wurden mit Lukas Görtler und Alessandro Kräuchi zwei Spieler der ersten Mannschaft positiv getestet, teilte der Club mit.

Die beiden sind in Isolation und hatten seit dem Auftreten von Symptomen keinen Kontakt zum Team. In Absprache mit dem St. Galler Kantonsarztamt führt die Mannschaft das Training aber weiter, wie der FCSG in der Mitteilung schreibt.