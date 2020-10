In der Nacht auf Samstag ist mitten in Zürich ein schwarzer BMW in ein Schaufenster gekracht. Eine Leserreporterin beobachtete die wilde Fahrt, die dem Unfall vorausging. Zwei Sportwagen hätten sich ein Strassenrennen geliefert, sagt sie.

In Schaufenster gerast :

In Schaufenster gerast : «Zwei Sportwagen lieferten sich ein Rennen mitten durch Zürich»

Dieses Video machte die Leserreporterin vom Unfall. 20 Minuten

Darum gehts Ein 19-jähriger Schweizer fuhr am frühen Samstagmorgen mit seinem schwarzen BMW in ein Schaufenster an der Lagerstrasse.

Zuvor hätte sich der BMW mit einem anderen Sportwagen ein Strassenrennen geliefert, sagt eine Leserreporterin.

Die Polizei trifft dazu sowie zur Fahrtüchtigkeit des Fahrers noch Abklärungen.

In der Nacht auf Samstag war Leserreporterin Rosany R. kurz nach eins mit ihrem Vater in Zürich unterwegs, als sie Zeuge eines Strassenrennens wurde: «Zwei Gruppen junger Männer lieferten sich in zwei Sportwagen ein Rennen mitten durch Zürich», sagt sie zu 20 Minuten. «Schon fünf Minuten vor dem Unfall war mir klar, dass das nicht gut ausgehen kann.»

Die zwei Sportwagen seien gefahren wie auf einer Rennstrecke: «Bei jeder Ampel gaben sie Vollgas, sobald es grün wurde», erzählt R. «Sie wollten offensichtlich sehen, wer schneller ist.» Die Höchstgeschwindigkeit hätten die Fahrer dabei jeweils deutlich überschritten. Auch vor waghalsigen Manövern seien sie nicht zurückgeschreckt: «Sie wechselten ständig die Spur ohne zu blinken, fuhren dem jeweils anderen extrem nah auf und versuchten, den jeweils anderen zu überholen.»

So sah der Sportwagen nach dem Unfall aus. Stadtpolizei Zürich

«Waren alkoholisiert oder unter Drogen»

Für R. ist klar: «Man sah ihrem Fahrstil an, dass sie alkoholisiert oder unter Drogen waren.» Ihr Vater habe deshalb extra viel Abstand zu den beiden Sportwagen gelassen.

Der Unfall sei schliesslich sehr unerwartet passiert, so R.: «Bei der Ampel vor der Lagerstrasse gaben wieder beide Gas, als es grün wurde. Doch einer der Sportwagen raste mit voller Wucht in ein Schaufenster. Die ganze Scheibe ist zersplittert.» Die Gruppe Männer im anderen Auto habe das erst nach dem Abbiegen gemerkt: «Sie hielten mitten auf der Strasse an und rannten zum verunfallten Sportwagen.» Kurze Zeit später sei die Polizei aufgetaucht.

Hier verunfallte der schwarze BMW. Stadtpolizei Zürich

Fahrer ist 19-jähriger Schweizer

Beim Lenker des Unfallfahrzeugs halte es sich um einen 19-jährigen Schweizer, sagt Christian Spaltenstein von der Stadtpolizei Zürich zu 20 Minuten. Der 19-Jährige habe in seinem schwarzen BMW von der Militärstrasse über die Kanonengasse in die Lagerstrasse abbiegen wollen: «Beim Abbiegen ist das Heck des Autos ausgebrochen und der Wagen von der Strasse abgekommen. Nachdem das Auto über das Trottoir fuhr und in einen Blumentopf und eine Parkbank prallte, kam es in einem Schaufenster zum Stehen.»