Zwei SRF-Comedians lügen sich am Geneva Open zu einem Federer-Treffen

Sie wollen unbedingt einmal Roger Federer treffen, um ihn in ihre Sendung einzuladen. Aus diesem Grund erschleichen sich die «Zwei am Morge»-Comedians den Zutritt zu einem Spiel des Schweizer Tennisstars.

Hier schleichen sich zwei Comedians ans Geneva Open, um Roger Federer zu treffen. Youtube/Zwei am Morge

Darum gehts Zwei SRF-Comedians erlauben sich einen Streich.

Am Geneva Open lügen sie sich aufs Gelände, um Roger Federer zu treffen.

Und dank zwei gefälschten Ausweisen gelingt ihnen das sogar.

Wie dreist ist das denn? Ramin Yousofzai und Robin Pickis, zwei SRF-Comedians bekannt aus «Zwei am Morge», erschleichen sich beim Tennisturnier in Genf ein Treffen mit dem Schweizer Tennisstar Roger Federer. Wie im Video zu sehen ist, das am Montagabend veröffentlicht wurde, versuchen sie es zunächst mit Leuchtwesten und Werkzeugkoffer. An der Eingangskontrolle sagen sie dann, zur Firma «Speedelec» zu gehören, mit dem Auftrag, im Kabinenbereich Leuchten zu reparieren. Dieser Plan funktioniert aber nicht. Die Sicherheitsmänner lassen Yousofzai und Pickis nicht hinein.

Die beiden Comedians geben aber nicht auf. In der Folge basteln sie sich einfach aufgrund von Fotos zwei Akkreditierungen selbst. Und ja, was soll man sagen? Mit den Fälschungen gelingt es den beiden tatsächlich aufs Gelände zu kommen. Sie sehen gerade noch, wie der Maestro seine Auftaktpartie gegen Pablo Andujar verliert und dann verschwindet. Aber nicht für lange Zeit. Als der 39-Jährige später Interviews gibt, schlagen Yousofzai und Pickis zu. Sie rennen hinter ihm her, erreichen ihn. Sie übergeben ihm eine Einladung zur Sendung «Zwei am Morge». Federer reagiert perplex, kann nur ein «Danke» sagen. Yousofzai und Pickis rufen: «Come back stronger!»

Comedians spielten bereits auf Federer-Gelände Tennis

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden ein Streich in Verbindung mit Roger Federer erlauben. Bereits im Mai 2020 sorgte ein Streich von den beiden Comedians für Wirbel. So verschafften sich die beiden über den Seeweg Zugang zu Roger Federers Grundstück in Rapperswil und spielten eine Runde Tennis.