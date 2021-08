Ställe bei St. Antönien werden durch Feuer zerstört

Auf der gleichen Strasse ereignete sich am 8. Februar ein tödlicher Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Lenker verstarb.

Kurz vor Mitternacht stellte ein Einwohner fest, dass zwei Ställe bei der Örtlichkeit Chüeschärmen an der Partnunstrasse brannten. Die Feuerwehr Mittelprättigau rückte mit 35 Personen an den Brandort aus. Sie konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen dritten Stall verhindern, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.