Brasilien : Zwei Staudämme gebrochen – Unwetter fordern bereits 18 Todesopfer

Der brasilianische Bundestaat Bahia wird seit Wochen von Unwettern heimgesucht. Nach starken Regenfällen ist es am Wochenende zu zwei Dammbrüchen gekommen.

Am Wochenende brachen zwei Staudämme.

via REUTERS

Nach langen und starken Regenfällen standen am Sonntag im brasilianischen Bundesstaat Bahia nach Angaben des Gouverneurs mehr als 30 Ortschaften unter Wasser. Zwei Staudämme brachen am Wochenende, wie die Verwaltungen der betroffenen Gemeinden im Osten des Landes mitteilten.





Die Bewohnerinnen und Bewohner um die Dämme wurden in den sozialen Medien dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Menschen würden mit Helikoptern und Booten gerettet, schrieb der Gouverneur von Bahia, Rui Costa, am Sonntag auf Twitter. «Priorität hat im Moment, Leben zu retten.»