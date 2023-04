Geldsorgen: Zwei Studien rütteln am Bild der reichen Schweiz

Krankenkasse, Inflation, Miete : Zwei Studien rütteln am Bild der reichen Schweiz – Geld ist die grösste Sorge

Wer in der Schweiz wohnt, ist reich – so das Klischee. Zwei Studien bringen diese Vorstellung ins Wanken: Das Geld beschäftigt die Menschen in der Schweiz am meisten.