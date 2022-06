Nicole Reist : Zwei Stürze vor dem Ziel – Schweizerin gewinnt härtestes Radrennen der Welt

Nach zehn Tagen Rad-Tortur hat Extremsportlerin Nicole Reist als Erste das Ziel des «Race Across America» erreicht. Die Zürcherin gewinnt das Rennen bereits zum dritten Mal.

Nach 4963 Kilometern und mehr als 55’000 Höhenmetern überquert die «Berggeiss» die Ziellinie in Annapolis (Maryland) – als schnellste Frau notabene. Zum dritten Mal nach 2016 und 2018 gewinnt die Zürcherin Nicole Reist damit den «Race Across America». Der als härtestes Radrennen der Welt bekannte Event startet in Kalifornien und führt durch insgesamt zwölf US-Staaten bis an die Ostküste.