Brand am Zürichberg - Zwei Stunden vor der Eskalation bat R.S.* (65) um mehr Zeit

Er wollte sich so gegen eine Zwangsausweisung wehren, teilt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung mit.

Grosseinsatz in Zürich am Montagmorgen aufgrund eines Brandes.

R.S. (65) hatte sich am Montagmorgen in seinem Haus verschanzt und darin ein Feuer entfacht. Zudem gab er mehrere Schüsse ab.

Es war eine Eskalation mit Vorwarnung: Am Montagmorgen verbarrikadierte sich R.S.* (65) in seiner Villa am Zürichberg. Er versuchte, sich so vor einer Zwangsausweisung und Versteigerung der Liegenschaft zu schützen. Der Arzt zündete sein Haus an, gab mehrere Schüsse ab. Dann nahm sich R.S. das Leben.