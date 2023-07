So wurde die Kletterin aus der 150 Meter tiefen Höhle gerettet

Nach einem fast zweitägigen Einsatz ist die verletzte Höhlenkletterin Ottavia Piana in Norditalien gerettet worden. Eine Chronologie der schwierigen Rettungsaktion.

Zwei Tage bangen : Unter starken Schmerzen – so wurde die Kletterin aus der Höhle gerettet

Die Kletterin Ottavia Piana verunfallte am 2. Juli 2023 in einer Höhle in Norditalien. Die Bergung der verletzten Frau dauerte rund 48 Stunden. Facebook/Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS

Darum gehts Die 31-jährige Ottavia Piana war bei einer Exkursion in etwa 150 Metern Tiefe abgestürzt.

Dabei verletzte sie sich am Bein und konnte nicht mehr selber hinaufklettern.

48 Stunden harrte Piana in der Höhle aus, bevor sie am Dienstag wieder Tageslicht sehen konnte.

Die 31-jährige Höhlenkletterin Ottavia Piana aus Adro, rund 30 Autominuten südöstlich der norditalienischen Stadt Bergamo, ist in Sicherheit. Seit Sonntag steckte Pavia in der Höhle Bueno Fonteno fest, bis die italienische Berg- und Höhlenrettung sie aus ihrer misslichen Lage befreite. Eine Chronologie von knapp 48 bangen Stunden.

Sonntag, früher Nachmittag:

Ottavia Piana steigt mit vier weiteren Mitgliedern des Club Alpino Italiano aus Lovere in die Höhle, um einen neuen Teil der riesigen Höhle zu erforschen. Während die Forscherin einen Abschnitt der Höhle hinauf klettert, gibt der Fels, an dem sie sich gesichert hatte, nach. Dabei stürzt Piana etwa 150 Meter ab.

Der Felsbrocken trifft sie am Bein, sie erleidet einen Knochenbruch – genau an derselben Stelle, an der sie sich bereits vor neun Jahren verletzt hatte. Die Höhlenforscherin bleibt trotz Schmerzen bei Bewusstsein.

Sonntagnachmittag:

In der Höhle gibt es keinen Handyempfang. Zwei Männer aus ihrem Team steigen hinaus und fahren nach Fonteno, um Hilfe zu holen.

Sonntagabend:

Rund 60 erfahrene Männer des alpinen Rettungsdienstes und Höhlenforscher aus der Lombardei, Venetien, dem Piemont, Trentino-Südtirol und der Emilia Romagna reisen an. Sie steigen in die Höhle hinab. Der Arzt und Höhlenforscher Corrado Camerini koordiniert die Rettungsaktion.

Der Weg im Inneren der Höhle gilt als nicht besonders kompliziert, man kann ihn sogar zu Fuss gehen. Doch aufgrund der starken Schmerzen kann Piana nicht selber gehen, sie wird auf eine Bahre gelegt. So soll sie hinauf transportiert werden. Spezialisierte Teams wechseln sich ab.

Rund 60 Retter beteiligten sich an die Rettungsaktion. Facebook/Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS

Montagmorgen:

Die Arbeiten müssen wegen heftiger Regenfälle für 36 Stunden unterbrochen werden. Die Wände der Höhle sind schlammig und äusserst rutschig. Ottavia Piana wird vom Arzt Corrado Camerini und einer Pflegerin begleitet.

Montagabend:

Die Retter tragen die verletzte Frau auf einer Bahre von einem ersten Schacht in etwa 50 Metern Tiefe zu einem zweiten Schacht in etwa 18 Metern Tiefe. Dann geht es langsam an die Oberfläche.

Teams trugen Piana auf einer Bahre Meter für Meter an die Oberfläche. Facebook/Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS

Der Aufstieg verläuft in den vertikalen Abschnitten schneller, da die Trage dank des Systems von Seilen und Rollen, die von Zeit zu Zeit am Felsen befestigt wurden, hochgezogen werden konnte. Langsamer hingegen ist der Durchgang in den horizontalen Abschnitten, wo die Tunnel so eng sind, dass man die Trage manchmal auf die Rücken der Retter schieben muss.

Dienstag, 10 Uhr:

Ottavia Piana wird über eine in der Höhle eingerichtete Telefonleitung mitgeteilt, dass die Retter versuchen wollen, den Aufstieg fortzusetzen. Dafür muss die Frau aber von der Bahre absteigen und auf einem Bein weitergehen, unterstützt von zwei anderen Rettern.

In der Nähe des Ausgangs nehmen die Schmerzen stark zu, und die Höhlenforscherin wird für das letzte Stück bis zu ihrer Rückkehr an die Oberfläche wieder auf die Bahre gesetzt.

Dienstag, 13.38 Uhr:

Ottavia Piana wird an die Oberfläche gebracht. «Es tut mir leid, ich habe Mist gebaut. Ich bin sehr froh, sie zu sehen», sagt sie zu den Sanitätern, die auf sie warten, um sie mit dem Helikopter ins Spital Spedali Civili in Brescia zu bringen.