Vermisste Europäer in Malaysia : Taucher nach drei Tagen im Meer lebend gefunden

Alle drei Europäer hatten Berichten zufolge für die fortgeschrittene Zertifizierung Advanced Open Water Diver (fortgeschrittener Freiwasser-Taucher) trainiert. Die zwei Geretteten werden derzeit im Krankenhaus behandelt.

Ein 46-jähriger Brite, eine 18-jährige Französin und ein 14-jähriger Junge mit niederländischer Staatsangehörigkeit sind beim Tauchen in Malaysia verschwunden.

Zwei der drei vor Malaysia vermissten Taucher aus Europa sind lebend geborgen worden. Ein 46-jähriger Brite und eine 18-jährige Französin seien nach drei Tagen im Meer in Sicherheit gebracht worden, berichtete die malaysische Nachrichtenagentur Bernama am Samstag unter Berufung auf die Polizei. Die Zeitung «Star» schrieb, die beiden seien in der Nacht (Ortszeit) von Fischern entdeckt worden. Nach einem 14-Jährigen mit niederländischer Staatsangehörigkeit – dem Sohn des geretteten Briten – wird weiter gesucht.