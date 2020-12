«Schwere Stichverletzungen» : Zwei Teenager nach Streitigkeiten mit Messer verletzt

Am Montag eskalierte in Bern eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei Männer wurden verletzt. Einer musste mit schweren Stichverletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Szene spielte sich in der Berner Neuengasse, vor dem Ryfflihof, ab.

Die Kapo Bern erhielt am Montagabend die Meldung, dass es in der Berner Neuengasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Vor Ort trafen die Beamten auf einen jungen Mann, der verletzt am Boden lag. Der 18-Jährige musste mit schweren Stichverletzungen mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Weiter wurden zwei 19-jährige Männer verletzt. Einer wies ebenfalls Schnittverletzungen auf, welche er aber nicht ärztlich versorgen lassen wollte. Er begab sich nach Angaben der Polizei selbstständig ins Spital.