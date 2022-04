Essen (D) : Zwei Teenager stürzen mit Auto über 15 Meter in die Tiefe – tot

Tragischer Unfall am Ostersonntag im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ein 16- und ein 19-Jähriger haben vermutlich beim Driften die Kontrolle über ihr Auto verloren und sind gestorben.

Zwei 16 und 19 Jahre alte Jugendliche sind nach dem Sturz ihres Autos vom Dach eines Parkhauses in Essen in Nordrhein-Westfalen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, durchbrach am Sonntagabend ein Volkswagen Golf die Brüstung auf dem Dachparkdeck. Nach Angaben der Feuerwehr stürzte das Auto 15 bis 18 Meter in die Tiefe.