Lago Maggiore Ti - Zwei tödliche Badeunfälle im Tessin innert wenigen Stunden

In der Maggia ist ein 20-Jähriger nach einem Sprung nicht mehr aufgetaucht.

Im Tessin ist am Sonntag ein 21-Jähriger nach einem Sprung vom Pedalo in den Lago Maggiore ertrunken.

Die Kantonspolizei Tessin teilt mit, dass am Sonntag kurz nach 18 Uhr, in Minusio ein Badender als vermisst gemeldet wurde. Es handelt sich um einen 21-jährigen Portugiesen, der im Leventina-Tal lebt. Der junge Mann war mit einem gemieteten Tretboot auf dem Lago Maggiore in Begleitung einiger Personen unterwegs.