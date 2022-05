Tödliches Wochenende in den USA : Erneute Schiessereien – dieses Mal in einer Kirche und auf einem Flohmarkt

Ein Supermarkt in Buffalo, ein Flohmarkt in Houston und eine Kirche in Laguna Woods: Dies waren die Tatorte der jüngsten Schiessereien in den USA.

Darum gehts Am Sonntag sind an zwei Orten mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden.

In einer Kirche in der Nähe von Los Angeles ist ein Mensch erschossen worden.

In Houston sind zwei Menschen auf einem Flohmarkt erschossen worden.

Am Samstag hatte ein 18-Jähriger bei einem Supermarkt in Buffalo um sich geschossen.

Durch Schüsse in einer Kirche im US-Bundesstaat Kalifornien ist mindestens ein Mensch getötet worden. Vier weitere Menschen seien in der Kirche in der Nähe von Los Angeles schwer sowie ein Mensch leicht verletzt worden, teilte das Büro des Sheriffs von Orange County am Sonntag auf Twitter mit. Ein Mensch wurde demnach bei dem Vorfall in der Stadt Laguna Woods rund 70 Kilometer südlich von Los Angeles festgenommen.

Ebenfalls am Sonntag sind in Houston, Texas, zwei Menschen durch Schüsse auf einem Flohmarkt getötet und drei weitere verletzt worden. Kurz zuvor sei ein Streit zwischen allen fünf Beteiligten eskaliert, schrieb der Sheriff von Harris County, Ed Gonzalez, auf Twitter. Mindestens zwei Waffen seien im Spiel gewesen. Arglose Passanten seien nicht verletzt worden. Ermittler gehen davon aus, dass unter den Personen, die verletzt ins Spital kamen, der mögliche Schütze sei. Noch vor Ort seien zwei weitere mutmassliche Schützen festgenommen worden, sagte ein Hilfssheriff dem Sender KTRK-TV.

Tausende Menschen kauften auf dem Flohmarkt nördlich der Innenstadt von Houston ein, als am Sonntagmittag (Ortszeit) mehrere Schüsse fielen, wie Sheriff Gonzalez ergänzte. Hilfssheriffs stellten zwei Pistolen sicher. Bei allen Beteiligten habe es sich um Männer in ihren Zwanzigern gehandelt, die sich offenbar gekannt hätten.

Erst am Samstag waren in den USA bei einem offenbar rassistisch motivierten Schusswaffenangriff auf einen Supermarkt im Bundesstaat New York zehn Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Ein 18-jähriger Weisser, der seine Tat live im Internet übertrug, hatte mit einem Gewehr vor und in dem Geschäft in der Stadt Buffalo geschossen. Die meisten Opfer waren Afroamerikaner. Der Täter wurde festgenommen und wegen Mordes angeklagt.

