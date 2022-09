Haiti : Zwei Tote bei Ausbruch aus Frauengefängnis

Wie der Leiter der Strafvollzugsbehörde am Montag bestätigte, flohen am vergangenen Donnerstag 145 von 230 Insassinnen aus einem Frauengefängnis in Cabaret am nördlichen Stadtrand der Hauptstadt Port-au-Prince. Bei dem Ausbruch wurden demnach drei Polizisten verletzt und ein weiterer getötet.