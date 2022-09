In Elsau ereignete sich am Donnerstagabend ein Femizid. Bei den Anwohnern sitzt der Schock tief.

Femizid in Elsau ZH :

Femizid in Elsau ZH : Zwei Tote bei Familienstreit – «ich hörte plötzlich vier Schüsse»

Am Donnerstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung, die mit zwei Toten und einer verletzten Person endete. Video: BRK News

Darum gehts In Elsau ZH kam es zu einem Grosseinsatz der Polizei und der Spezialeinheit Diamant.

Bei einem Familienstreit im Ortsteil Schottikon fielen Schüsse.

Dabei tötete ein Mann eine 54-jährige Frau und verletzte einen 36-jährigen Mann schwer.

Bei einer Auseinandersetzung in Elsau ZH sind mehrere Schüsse gefallen. Dabei tötete ein 57-jähriger Schweizer seine 54-jährige Lebenspartnerin mit einer Schusswaffe. Zudem verletzte der Mann ein 36-jähriges Familienmitglied schwer und fügte sich danach selber schwerste Verletzungen zu, denen er später erlag.

Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei der Toten um die 54-jährige S.S.* Der Schwerverletzte ist ihr Schwiegersohn und Zweifachvater D.D.* Laut Nachbarn lebte die Familie von D. gemeinsam mit den Schwiegereltern gemeinsam in dem Einfamilienhaus im Ortsteil Schottikon. Laut der Kantonspolizei Zürich waren zum Tatzeitpunkt auch zwei Kinder vor Ort. «Sie blieben unverletzt», sagt ein Sprecher auf Anfrage.

«Ich hatte total Panik»

In der Nachbarschaft sitzt der Schock nach dem Femizid tief. «Sie wirkten sehr nett und freundlich», erzählt eine Nachbarin gegenüber 20 Minuten. Wie die Frau sagt, sei sie am Donnerstabend von der Polizei dazu aufgefordert, im Haus zu bleiben: «Ich hatte total Panik», so die Nachbarin.

«Kurz nach 22 Uhr hörte ich plötzlich vier Schüsse. Ich bin erschrocken und bin sofort raus, um nachzuschauen, was passiert ist», erzählt ein anderer Nachbar. Die Polizei sei da bereits vor Ort gewesen.

Kurz danach sei die Spezialeinheit Diamant eingetroffen. Der Einsatz habe stundenlang gedauert. «Ich kann es nicht glauben, dass bei uns im Dorf so etwas passiert ist. Ich habe kaum geschlafen und bin tief betroffen», so der Nachbar.

Rettungskräfte rückten mit Grossaufgebot aus

Laut der Kantonspolizei Zürich ging am Donnerstagabend um 21 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass es in Elsau ZH innerhalb einer Familie zu einem Streit gekommen sei. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Der 36-jährige Schweizer musste in einem Spital notoperiert werden.

Nach den ersten Ermittlungen und Befragungen von Auskunftspersonen handelt es sich beim Vorfall in um ein Tötungsdelikt, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Die Reihenfolge der Schussabgabe ist noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft geführt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot ausgerückt. Nebst dem Grossaufgebot der Polizei war auch die Spezialeinheit Diamant am Einsatz beteiligt, wie ein Sprecher gegenüber 20 Minuten sagt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geführt.

*Name der Redaktion bekannt

1 / 7 In diesem Haus fielen die Schüsse. 20min/mie/ase Dabei starben zwei Personen. 20min/mie/ase Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Der 36-jährige Schweizer musste in einem Spital notoperiert werden. BRK News