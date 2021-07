Oberbüren SG - Zwei Tote bei Parkhaus stellen Ermittler vor Rätsel

Eine 31-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann, beide ungarischer Abstammung, wurden am 1. Ju ni leblos vor dem Parkhaus des F ust Logistikzentrum s in Oberbüren SG aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu einer Auseinandersetzung der beiden im fünften Stock des Parkhauses, wobei die beiden aus unerklärlichen Gründen hinunterstürzten. Das Paar arbeitete zusammen bei Fust, lebte jedoch seit einigen Monaten getrennt. Was genau passiert ist und ob e in Streit einige Tage vor dem Vorfall eine entscheidende Rolle gespielt hat , b lieb damals unklar.