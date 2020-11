Zum Angriff kam es in der kanadischen Metropole Québec, der Hauptstadt der gleichnamigen, größtenteils französischsprachigen kanadischen Provinz. Der Täter trug bei der Attacke mittelalterliche Kleidung, wie ctvnews.ca berichtet. Laut Polizeiangaben wurden zwei Personen getötet und mehrere verletzt. Bei der Tatwaffe handelt es sich nach Behördenangaben um eine «Art Schwert».

Die Verletzten wurden ins Spital gebracht, ein Mann in den Zwanzigern wurde verhaftet. Gemäss kanadischen Medien schweben die Verletzten nicht in Lebensgefahr. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben.