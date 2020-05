Castiel GR

Auto fängt nach Unfall Feuer – Lenker (21) und Beifahrer sterben

In der Nacht auf Sonntag ist es auf der Arosastrasse in Castiel zu einem heftigen Verkehrsunfall gekommen. Der Lenker und der Beifahrer konnten nur noch tot geborgen werden.

Bei einem Unfall in Castiel GR kamen zwei Personen ums Leben. Der 21-jährige Autolenker fuhr zusammen mit drei weiteren Personen um 23.50 Uhr von Chur kommend über die Arosastrasse in Richtung Pagig. Kurz nach Castiel in einer Linkskurve kam das Fahrzeug ins Schleudern, geriet talseitig über die Strasse hinaus und überschlug sich mehrfach. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, kam das Fahrzeug in einem Waldstück ungefähr 50 Meter unterhalb der Arosastrasse zum Stillstand und fing sofort Feuer.