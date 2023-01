Kolumbien: Zwei Tote im Fahrwerk von Avianca-Flugzeug entdeckt

Kolumbien : Zwei Tote im Fahrwerk von Flugzeug entdeckt

Wie bisher bekannt ist, ist das Flugzeug am Donnerstag, den 5. Januar um 16 Uhr von Bogotá nach Guarulhos (Brasilien) abgeflogen. Am vergangenen Freitag soll es um 5 Uhr morgens in die kolumbianische Hauptstadt zurückgekehrt sein, wie kolumbianische Medien schreiben. Am 6. Januar brach er um 6.05 Uhr nach Santiago de Chile auf und kehrte um 20.00 Uhr nach Bogotá zurück.