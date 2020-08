Zollikerberg ZH

Zwei 15-Jährige tot in Wohnung gefunden

Ein 18-Jähriger meldete der Polizei, dass zwei Kollegen regungslos in einer Wohnung liegen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden 15-Jährigen feststellen.

In Zollikerberg wurden zwei tote Jugendliche in einer Wohnung aufgefunden.

In Zollikerberg ZH sind in einer Wohnung zwei tote Jugendliche aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Kurz nach 17:30 Uhr meldete ein Mann telefonisch der Polizei, dass er sich in einer Wohnung befinde würde. Dort lägen regungslos eine Kollegin und ein Kollege.