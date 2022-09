Deutschland: Zwei Tote nach Flugzeug-Kollision in Thüringen

Im östlichen Thüringen kam es am Samstag zur Kollision zweier Flugzeuge. (Symbolbilder)

In Deutschland ist es zu einem Flugzeugunglück gekommen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagabend mitteilt, sind in der Nähe des Flugplatzes Leumnitz am Rande der deutschen Stadt Gera im Bundesland Thüringen zwei Flugzeuge zusammengeprallt. Die Flugzeuge sollen danach über einer freien Fläche abgestürzt sein. Weitere Tote oder Verletzte hat es demnach nicht gegeben, wie der «Focus» schreibt.