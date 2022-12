Deshalb kam es zwischen Davos und Landquart zu Stau

Grosses Aufgebot der Blaulichtorganisationen an der Unfallstelle.

Am Donnerstag fuhr ein 84-jähriger Autofahrer in Begleitung seiner 80-jährigen Ehefrau, beides Deutsche, auf der Nationalstrasse N28 von Grüsch in Richtung Schiers GR. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden geriet das Auto nach 15.45 Uhr nach dem Anschluss Grüsch Ost auf die Gegenfahrspur. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Sattelmotorfahrzeug aus der Gegenrichtung, gelenkt von einem 65-jährigen Schweizer.