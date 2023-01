Karlsruhe: Zwei Tote nach Schönheits-OP – Arzt kriegt nur vier Jahre Berufsverbot

Karlsruhe : Zwei Tote nach Schönheits-OP – Arzt erhält vier Jahre Berufsverbot

Wie das Landgericht feststellte, nahm der Arzt in den Jahren 2018 und 2019 bei den Frauen sogenannte Eigenfetttransfers vor. Dabei wird Körperfett an einer Stelle abgesaugt und in ein anderes Körperteil gespritzt, wie beispielsweise in den Hintern. Medizinisch notwendig waren die Operationen nicht, sie dienten kosmetischen Zwecken. Gegen das Urteil aus Düsseldorf zog der Arzt vor den Bundesgerichtshof – seine Revision hatte nun aber überwiegend keinen Erfolg. Nur die Einziehung eines Geldbetrags wurde zurückgenommen, weil der Arzt keinen Tatertrag erlangt habe.